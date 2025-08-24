«Un kiff» : Le PSG le régale avec le transfert d'une superstar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en 2012 que le PSG a fait venir Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC. Le Suédois sera resté 4 ans à Paris, marquant de son empreinte le championnat de France. Voir jouer le Parisien était un régal, y compris pour les arbitres. Ce n'est pas Tony Chapron qui dira le contraire, lui qui a pourtant connu quelques accrocs avec Ibrahimovic.

Personnage haut en couleur de notre Ligue 1 de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a fait le bonheur des fans du PSG. Mais pas seulement... Ancien arbitre du championnat de France, Tony Chapron s'est également régalé en côtoyant le Suédois à quelques mètres sur les pelouses françaises. Même si ça n'a pas toujours été simple avec Ibrahimovic, on se souvient notamment de l'accrochage après une rencontre face à Lorient et un triplé du Parisien, Chapron reconnait que ça a été « un kiff » pour lui.

« Il est à côté de moi, donc j'ai la meilleure place sur le terrain » « Le privilège de l'arbitre, c'est d'être au plus près d'un joueur qui fait des actions extraordinaires. Vous, vous le voyez à la télé, mais moi, il est à côté de moi, donc j'ai la meilleure place sur le terrain. Quand on aime le foot, quand on regarde des joueurs tels que Zlatan, c'est un kiff », a ainsi confié Tony Chapron auprès d'Instant Foot concernant Zlatan Ibrahimovic.