Un «joueur très doué» arrive au PSG, Luis Enrique confirme !

A quelques jours de l'ouverture du mercato estival, le PSG s'attend à voir revenir plusieurs joueurs. Prêté l'été dernier à Reims, Gabriel Moscardo est l'un d'entre eux. Le milieu de terrain brésilien n'a jamais porté le maillot parisien en compétition officielle, mais il est entré en cours de jeu samedi en finale de la Coupe de France et Luis Enrique a jugé sa prestation.

«Moscardo est très doué avec le ballon»

« Ce n’était pas le match idéal pour le juger même s’il a bien défendu. On pensait qu’il allait jouer plus avec Reims, mais on jugera sa saison plus tard. Ce n’est pas le moment de parler de lui », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.