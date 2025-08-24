Un joueur s'annonce au PSG, il lui promet l'enfer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle saison, nouvel objectif pour Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 19 ans formé au PSG a perdu sa place de titulaire au cours de l'exercice précédent en raison d'une blessure qui a permis à Fabian Ruiz de devenir un élément indispensable dans l'entrejeu. L'international français a communiqué sa volonté d'inverser la tendance, mais un sale tour pourrait lui être joué sur le marché des transferts...

Pour cette saison 2025/2026, Warren Zaïre-Emery compte deux titularisations en trois matchs (la Supercoupe d'Europe contre Tottenham 2-2 puis 4-3 aux tirs au but ainsi que la première journée de Ligue 1 à Nantes la semaine dernière (1-0). Vendredi soir, Luis Enrique décidait d'aligner Vitinha, Joao Neves ainsi que Fabian Ruiz au milieu de terrain pour le PSG ainsi qu'Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Pas de place donc pour le titi parisien dans le onze de départ.

«Aller chercher ma place de titulaire» Cependant, à l'occasion de son passage en zone mixte après le succès parisien face au SCO d'Angers (1-0), Warren Zaïre-Emery n'a pas manqué d'assurer qu'il comptait bien donner des maux de tête à Luis Enrique en essayant coûte que coûte de recouvrer une place de titulaire au PSG. « L'objectif est de retrouver de la confiance et du plaisir, et d’aller chercher ma place de titulaire. Je vais donner le meilleur de moi-même et je sais ce que je dois faire ! Franchement, ça fait deux semaines qu’on a repris l’entraînement. C’est toujours compliqué, mais on montre qu’on est une équipe. Gagner c’est le meilleur moyen de commencé la saison et c’est les objectifs de cette année de tout gagner ! ».