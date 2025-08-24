Un joueur s'annonce au PSG, il lui promet l'enfer !

Nouvelle saison, nouvel objectif pour Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 19 ans formé au PSG a perdu sa place de titulaire au cours de l'exercice précédent en raison d'une blessure qui a permis à Fabian Ruiz de devenir un élément indispensable dans l'entrejeu. L'international français a communiqué sa volonté d'inverser la tendance, mais un sale tour pourrait lui être joué sur le marché des transferts...
Pour cette saison 2025/2026, Warren Zaïre-Emery compte deux titularisations en trois matchs (la Supercoupe d'Europe contre Tottenham 2-2 puis 4-3 aux tirs au but ainsi que la première journée de Ligue 1 à Nantes la semaine dernière (1-0). Vendredi soir, Luis Enrique décidait d'aligner Vitinha, Joao Neves ainsi que Fabian Ruiz au milieu de terrain pour le PSG ainsi qu'Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Pas de place donc pour le titi parisien dans le onze de départ.
«Aller chercher ma place de titulaire»
Cependant, à l'occasion de son passage en zone mixte après le succès parisien face au SCO d'Angers (1-0), Warren Zaïre-Emery n'a pas manqué d'assurer qu'il comptait bien donner des maux de tête à Luis Enrique en essayant coûte que coûte de recouvrer une place de titulaire au PSG. « L'objectif est de retrouver de la confiance et du plaisir, et d’aller chercher ma place de titulaire. Je vais donner le meilleur de moi-même et je sais ce que je dois faire ! Franchement, ça fait deux semaines qu’on a repris l’entraînement. C’est toujours compliqué, mais on montre qu’on est une équipe. Gagner c’est le meilleur moyen de commencé la saison et c’est les objectifs de cette année de tout gagner ! ».
«Prendre un joueur de premier recours au milieu de terrain meilleur que Zaïre-Emery, je pense que ce serait assez opportun pour le PSG»
Warren Zaïre-Emery s'est montré clair quant à ses ambitions à moyen terme au PSG. Néanmoins, il se pourrait que si le comité directeur se trouve sur la même longueur d'onde que Jean-Louis Tourre, que le projet du titi parisien soit plus que simplement remis en question. « Le PSG continue de travailler sur le recrutement, mais il faut trouver une porte de sortie à certains. Par exemple, sortir Kang-in Lee et prendre un joueur de premier recours au milieu de terrain meilleur que Zaïre-Emery, je pense que ce serait assez opportun pour le PSG. Vitinha est le seul qui a enchaîné les 3 matchs, et lui est irremplaçable dans le profil. Donc recruter un milieu de terrain ou un ailier parce que c'est encore Mbaye qui a joué sur le côté gauche. C'est un peu léger quand même ». a confié le journaliste de RMC à l'After Foot vendredi soir. Reste à savoir si les dirigeants du PSG iront chercher ledit milieu de terrain d'ici la clôture du mercato le 1er septembre prochain.