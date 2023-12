Un joueur du PSG se fait détruire à l’étranger !

Arnaud De Kanel

Prêté avec option d'achat à l'AS Roma, Renato Sanches appartient toujours au PSG. Le milieu de terrain portugais devrait même revenir en fin de saison. Entré en jeu et sorti 18 minutes plus tard par son coach, José Mourinho, l'ancien joueur du Bayern a été critiqué par la presse italienne ce lundi.

Le calvaire continue pour Renato Sanches. Toujours plombé par les blessures depuis son arrivée à l'AS Roma, le milieu de terrain a rejoué ce dimanche. Il est entré en jeu à la pause avant de sortir prématurément 18 minutes plus tard car José Mourinho n'était pas satisfait. Il n'a pas non plus été épargné par la presse italienne.

Sanches sort 18 minutes après son entrée

Le Special One a tout de même tenu à s'excuser auprès de Renato Sanches en conférence de presse. « Je demande publiquement pardon à Renato Sanches. Mais je me suis senti le devoir de faire ce choix, je pensais que c’était le meilleur pour l’équipe. Je sais que c’est dur. Le remplacer après 18 minutes est une décision difficile pour le joueur, mais aussi pour l'entraîneur. J'ai fait cela trois ou quatre fois au cours de ma carrière. Je suis désolé pour Renato », a déclaré José Mourinho. La presse italienne n'a pas été tendre avec le joueur prêté par le PSG, le comparant à un « ancien joueur ».

«Il a la course et l'intensité d'un ancien joueur»