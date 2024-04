Un joueur de Luis Enrique flambe, le PSG hallucine

Pierrick Levallet

Après une première saison mitigée sous les couleurs du PSG, Vitinha est monté en puissance. Le milieu de terrain portugais semble avoir la pleine confiance de Luis Enrique et a l'air plus libéré sur le terrain. Sa forme du moment n'a d'ailleurs pas échappé à certains en interne. Ces derniers seraient impressionnés par le joueur de 24 ans.

Recruté lors de l’été 2022, Vitinha a eu du mal à s’imposer au PSG. Mais avec l’arrivée de Luis Enrique en plus des départs de Lionel Messi et Neymar, tout a changé pour le milieu de terrain portugais. Le joueur de 24 ans, qui semble avoir gagné la confiance de l’entraîneur espagnol, a l’air plus libéré sur le terrain.

PSG : Luis Enrique lance un avertissement à son vestiaire https://t.co/lOqonWnHAG pic.twitter.com/Ls4fEgyEsc — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Vitinha a fini par s'imposer au PSG...

Vitinha s’est donc imposé comme l’un des titulaires en puissance de Luis Enrique cette saison. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain du PSG flambe en ce moment. D’ailleurs, sa forme du moment n’a pas manqué d’impressionner en coulisses.

... et ne cesse d'impressionner en interne