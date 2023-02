Un joueur de Deschamps au cœur d'un clash à l'étranger, le PSG va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur au Parc des Princes (1-0), le Bayern Munich a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais alors que tout allait bien en Bavière, la défaite contre le Borussia Mönchengladbach relance la situation. D'autant plus que l'expulsion de Dayot Upamecano a rendu fou de rage Julian Nagelsmann qui se retrouve au cœur d'une polémique.

Après sa victoire au Parc des Princes, le Bayern Munich affrontait le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga samedi. Et à la surprise générale, les Bavarois se sont inclinés (2-3) notamment à cause de l'expulsion de Dayot Upamecano. Une décision que Julian Nagelsmann n'accepte pas, et il s'offre une polémique avant de retrouver le PSG.

Nagelsmann pète les plombs

« Il se fout de ma gueule ou quoi ? Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique », a lâché le coach du Bayern Munich en conférence de presse, avant de présenter ses excuses quelques heures plus tard sur son compte Instagram : « Les émotions appartiennent au sport. Mais je dois m'excuser pour le choix de mes mots à l'encontre de l'équipe (arbitrale) entourant Tobias Welz (l'arbitre). Je suis à coup sûr allé trop loin ». Mais le mal était fait et les critiques ont rapidement fusé à l'image de celles de Lothar Matthaus.

L'Allemagne hallucine