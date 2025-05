Un champion d'Europe au PSG, masterclass de Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Etincelant durant le dernier Euro, Fabian Ruiz a mis du temps avant de digérer le sacre de son équipe t de retrouver une caisse physique. Mais depuis quelques semaines, le milieu de terrain espagnol est devenu l'un des soldats les plus fiables de Luis Enrique. Sur Instagram, Pierre Ménès a tenu à saluer son excellente saison au PSG.

Après la demi-finale de Ligue des champions remportée face à Arsenal, Luis Enrique avait tenu à rendre hommage à Fabian Ruiz. Critiqué en début de saison, le milieu de terrain espagnol est parvenu à retourner l’opinion, mais aussi son entraîneur. Le joueur est aujourd’hui devant Warren Zaïre-Emery dans la hiérarchie. Et son profil colle à merveille au plan de jeu de Luis Enrique.

Retournement de situation avec Fabian Ruiz

« Eh bien, c'est l'une des caractéristiques de Fabian. Nous sommes une équipe qui a normalement davantage le ballon que nos adversaires et aspire à le garder. C'est l'un de nos objectifs principaux. Pour cela, il faut des joueurs intelligents au milieu de terrain, capables de beaucoup se déplacer et de jouer en profondeur. Fabián trompe beaucoup de monde. En apparence, il ne semble pas très rapide, mais il a une très longue foulée et se déplace au bon moment. Aujourd'hui, il a été en mesure d’aider l'équipe en marquant un but impressionnant qui nous a apporté beaucoup de sérénité » avait confié l’entraîneur du PSG.

« On avait l’impression que c’était son cousin qui jouait »

Nul doute que Fabian Ruiz sera aligné lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter le 31 mai prochain. Comme l’a indiqué Pierre Ménès sur Instagram, le champion d’Europe espagnol a dû se remettre de ses émotions en début de saison après le sacre de son équipe en Allemagne. « Au début de la saison, on avait l’impression que c’était son cousin qui jouait. Il a mis un peu de temps à se remettre de son sublime Euro. Et à partir du moment où Luis Enrique l’a mis titulaire et a retrouvé une bonne forme physique, il a apporté tout ce qu’il a apporté » a déclaré l’ancien journaliste ce jeudi.