Le PSG vire ses stars, il est aux anges !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG peut remercier Luis Enrique. En fonction depuis bientôt deux ans sur le banc parisien, le coach espagnol a bâti son équipe avec ses idées de jeu à Paris. Ancien entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré a salué le courage et l’audace qu’avait eu l’Asturien au moment d’indiquer la porte de sortie à plusieurs stars lors de son arrivée à Paris.

Le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Éliminé en demi-finale par le Borussia Dortmund la saison précédente, le club de la capitale va pouvoir retrouver l’occasion de rentrer définitivement parmi les grands d’Europe face à l’Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Le fruit d’un long travail de fond effectué par Luis Enrique, qui même dans les moments compliqués, a su maintenir de la confiance au sein de son groupe.

Luis Enrique, la vraie vedette du PSG

En plus du bilan comptable, Luis Enrique s’est imposé comme le seul et unique leader du PSG. Le technicien espagnol a fait énormément progresser certains joueurs, et a totalement chamboulé le style de jeu du PSG, désormais bien plus complet. Pour certains entraîneurs comme Antoine Kombouaré, ce dernier a également eu le courage d’indiquer la sortie à plusieurs stars lors de son arrivée, comme cela a pu être le cas avec Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos.

« Avant ce n’était qu’un empilage de stars »

« Au-delà de la qualité de son effectif, c’est la manière dont il fait jouer les mecs que j’adore. Il prône le jeu offensif tout en ayant la faculté à demander et à obtenir le contre-pressing de ses mecs, et aussi l’impact. C’est la première fois qu’on voit un PSG aussi magnifique et collectif. Avant ce n’était qu’un empilage de stars et cet entraîneur habité par ses idées, par sa force et par son envie est arrivé… Habité, oui, c’est vraiment ça », a ainsi confié l’entraîneur du FC Nantes ce vendredi auprès du Parisien.