Un Ballon d’Or annoncé au PSG, Dembélé va halluciner !

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG devrait très probablement voir l’un de ses joueurs être sacré Ballon d’Or cette année. Ousmane Dembélé fait office de favori. Mais d’autres éléments de Luis Enrique peuvent prétendre à remporter le graal, comme Vitinha. Luis Figo estime d’ailleurs que le Portugais a toutes ses chances.

«Un certain nombre de joueurs méritent le trophée»

« Le Ballon d’Or ? Je ne pense pas que la Coupe du monde des clubs aura un impact. Il y a un certain nombre de joueurs qui, au vu de leur saison, méritent le trophée. Mon opinion n'a pas d'importance, ce sont les votants qui décident. Mais j'aime des joueurs comme Lamine [Yamal], Vitinha qui a tout gagné cette saison, Dembélé, qui s'est très bien débrouillé aussi... » a d’abord expliqué l’ancienne star du FC Barcelone et du Real Madrid dans un entretien accordé à AS.