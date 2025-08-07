Un Ballon d’or à Paris : Le «diamant» qui choque au PSG 

Figure forte du PSG cette saison au même titre qu’Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé est l’un des gros prétendants pour la cérémonie du Ballon d’or 2025 prévue pour le 22 septembre prochain. Louis Saha lui décerne la récompense en avance pour une raison bien précise.
35 buts toutes compétitions confondues pour le PSG pendant la saison 2024/2025. Un titre de meilleur buteur ex-aequo de Ligue 1 avec Mason Greenwood (21 réalisations) ainsi que de meilleur joueur du championnat. Même distinction en Ligue des champions après le sacre du Paris Saint-Germain en finale avec notamment une place dans l’équipe type de la campagne européenne. Ousmane Dembélé est un prétendant évident au Ballon d’or et le Paris Saint-Germain a entamé sa campagne dès le retour des héros de Munich le 1er juin.
Luis Enrique vote pour Ousmane Dembélé
Le supporter du PSG et DJ de renommée mondiale, DJ Snake entonnait un « Ousmane Ballon d’or » dans le Parc des princes devant les supporters du Paris Saint-Germain lors de la cérémonie du trophée de Ligue des champions. Pendant la Coupe du monde des clubs perdue par le PSG en finale face à Chelsea (0-3), son entraîneur Luis Enrique avait lui aussi milité en conférence de presse pour que Dembélé rafle le Saint-Graal individuel.
«Le Ballon d'or c’est pour Dembélé»
Et ce n’est pas Louis Saha qui s’opposera à l’avis de Luis Enrique. A ses yeux, le « diamant » Ousmane Dembélé mérite amplement la récompense du Ballon d’or pour une raison qu’il a expliqué à BoyleSports.
« Pour moi cette année, le Ballon d'or c’est pour Dembélé. Pas parce qu’il est français, mais parce que Dembélé a été celui qui a le plus progressé. Il a toujours été un diamant, quelqu’un qui peut marquer, créer beaucoup de choses, mais la manière dont il s’est montré et a énormément travaillé… je trouve cela très impressionnant. Ce fut vraiment une saison incroyable pour lui : il a marqué beaucoup de buts, délivré de nombreuses passes décisives, vécu des moments très spéciaux durant l’année ». a assuré l’ancien buteur de l’équipe de France et de Manchester United.