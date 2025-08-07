Un Ballon d’or à Paris : Le «diamant» qui choque au PSG 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure forte du PSG cette saison au même titre qu’Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé est l’un des gros prétendants pour la cérémonie du Ballon d’or 2025 prévue pour le 22 septembre prochain. Louis Saha lui décerne la récompense en avance pour une raison bien précise.

35 buts toutes compétitions confondues pour le PSG pendant la saison 2024/2025. Un titre de meilleur buteur ex-aequo de Ligue 1 avec Mason Greenwood (21 réalisations) ainsi que de meilleur joueur du championnat. Même distinction en Ligue des champions après le sacre du Paris Saint-Germain en finale avec notamment une place dans l’équipe type de la campagne européenne. Ousmane Dembélé est un prétendant évident au Ballon d’or et le Paris Saint-Germain a entamé sa campagne dès le retour des héros de Munich le 1er juin.

Luis Enrique vote pour Ousmane Dembélé Le supporter du PSG et DJ de renommée mondiale, DJ Snake entonnait un « Ousmane Ballon d’or » dans le Parc des princes devant les supporters du Paris Saint-Germain lors de la cérémonie du trophée de Ligue des champions. Pendant la Coupe du monde des clubs perdue par le PSG en finale face à Chelsea (0-3), son entraîneur Luis Enrique avait lui aussi milité en conférence de presse pour que Dembélé rafle le Saint-Graal individuel.