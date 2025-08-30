«Tu viens chialer» : L’annonce du PSG qui fait dégoupiller Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très inquiet quant à la situation du football français, surtout en ce qui concerne les droits TV. Le président du PSG a exprimé ses doutes concernant Ligue 1+, plateforme de diffusion lancée par LFP Media. Des propos qui ont fait bondir Daniel Riolo.

« C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. » Alors que les droits domestiques du PSG vont fortement baisser en comparaison avec ceux des autres grands clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son inquiétude concernant la situation du football français jeudi après de L’Équipe, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

« Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude » « J'espère que cette chaîne va marcher », a ajouté le président du PSG, en référence à Ligue 1+, plateforme lancée par LFP Media. « J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois depuis quatorze ans que l'on est là, qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media. Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit… Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système, c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude. »