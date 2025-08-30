«Tu viens chialer» : L’annonce du PSG qui fait dégoupiller Riolo !

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très inquiet quant à la situation du football français, surtout en ce qui concerne les droits TV. Le président du PSG a exprimé ses doutes concernant Ligue 1+, plateforme de diffusion lancée par LFP Media. Des propos qui ont fait bondir Daniel Riolo.
« C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. » Alors que les droits domestiques du PSG vont fortement baisser en comparaison avec ceux des autres grands clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son inquiétude concernant la situation du football français jeudi après de L’Équipe, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.
« Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude »
« J'espère que cette chaîne va marcher », a ajouté le président du PSG, en référence à Ligue 1+, plateforme lancée par LFP Media. « J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois depuis quatorze ans que l'on est là, qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media. Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit… Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système, c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude. »
« Tu viens chialer aujourd'hui alors que c'est toi qui les as mis dans la merde les clubs français ! »
« C'est à mourir de rire. Il s'inquiète de LFP Media, donc déjà il se désolidarise de l'encouragement en disant "j'ai très peur", alors que le discours officiel des présidents de club c'est "on y croit, il faut y aller" », a réagi Daniel Riolo aux propos de Nasser Al-Khelaïfi, dans l’After Foot sur RMC. « Donc il se met en marge, sachant que la situation actuelle, il en est en grande partie responsable parce qu'il a soutenu autant qu'il a pu Vincent Labrune. Et là il vient chialer en disant qu'il est inquiet pour les clubs français. C'est extraordinaire. Et il y a encore des gens qui vont me dire : "mais pourquoi tu fais une fixette sur cette homme-là ?" Mais est-ce qu'on se rend compte de ce truc ? (...) Tu viens chialer aujourd'hui alors que c'est toi qui les as mis dans la merde les clubs français ! C'est fou, franchement c'est fou. »