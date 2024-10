«Très énervé», un joueur du PSG se lâche avec les journalistes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gianluigi Donnarumma a vécu une semaine compliquée après ses erreurs lors du match de Ligue des Champions mardi dernier contre Arsenal. Et dimanche soir, après le match nul concédé par le PSG à Nice, le gardien italien s’est lâché en zone mixte face aux journalistes, en affichant notamment sa frustration d’avoir encaissé un but.

Largement pointé du doigt après sa prestation totalement ratée contre Arsenal mardi dernier (défaite 2-0) en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma avait l’occasion de se reprendre dimanche soir. Le PSG était en déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, et malgré un bon match du gardien dans l’ensemble, le club de la capitale a été tenu en échec chez les Aiglons (1-1). Interrogé en zone mixte après la rencontre, Donnarumma a fait face aux journalistes et s’est confié sur les critiques dont il fait l’objet au PSG.

« Je suis très énervé »

« La première période n'était pas bien, il faut qu'on fasse mieux. Il faut améliorer ça car c'est très important. On a été mieux en seconde période. Puis on a encore pris un but donc je suis très énervé pour ça, il faut être plus agressifs. Les critiques ne me touchent pas, je suis préparé pour ça, je suis content de moi et de travailler avec cette équipe », assure Donnarumma, qui ne semble donc pas forcément affecté par son traitement médiatique.

« On va s’améliorer »

Et malgré la période de doutes traversée par le PSG, l’international italien promet du mieux dans les semaines à venir : « La fin du Championnat est encore loin, ce n'est pas grave de ne pas être premiers, on va s'améliorer. On a fait beaucoup d'erreurs en première période mais si on joue comme en seconde période, on va faire de très bons matches », poursuit Donnarumma. Le message est passé…