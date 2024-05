PSG - Real Madrid : Mbappé reçoit une proposition en France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG libre en fin de saison pour prendre la direction du Real Madrid, mettant ainsi fin à sa belle histoire en Ligue 1 qui avait démarré en 2015 avec l'AS Monaco. Mais Vincent Labrune, le président de la LFP, lui a proposé en public lundi soir de revenir un jour dans le championnat français...

Une fois qu'il aura disputé ses deux derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG ainsi que le finale de Coupe de France contre l'OL, Kylian Mbappé quittera la Ligue 1 ! L'attaquant de 25 ans, sacré meilleur joueur de la saison en championnat lundi soir à l'occasion des Trophées UNFP, s'apprête en effet à s'engager avec le Real Madrid. Mais son histoire en France n'est peut-être pas terminée...

Le bel hommage de Labrune

Lors de cette cérémonie lundi soir, Vincent Labrune a pris la parole en saluant la belle histoire de Mbappé en Ligue 1 avec l'AS Monaco pour ses débuts en pro, mais surtout au PSG pendant sept ans : « Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans. Il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait rayonner la Ligue 1 et la France. Pour tous ces instants magiques, je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier ton club et ton président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rendu ça possible », a lâché le président de la LFP.

« Je nous souhaite à tous que tu reviennes en L1»