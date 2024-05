Mbappé affiche son «rêve» après le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau interrogé sur sa présence aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France cet été, Kylian Mbappé a confirmé qu'il s'agissait de son rêve, tout en affirmant qu'il ne pouvait rien promettre à l'heure actuelle. Et pour cause, le choix ne dépend pas que de lui comme il le rappelle.

Lundi soir, lors de la cérémonie de remises des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a fait ses adieux à Ligue 1 dont il a été nommé meilleur joueur de la saison. Mais au-delà de son avenir, l'attaquant du PSG a été interrogé sur l'autre dossier chaud, à savoir sa présence aux Jeux Olympiques. C'est Marie-José Pérec, triple championne olympique et légende du sport français, qui a ainsi demandé à Kylian Mbappé si une médaille d'or olympique, qui plus est à Paris, ne lui ferait pas plaisir.

«Quoiqu'il arrive, je serai heureux»

« Je crois qu'il y a le boss (Deschamps) qui rigole un peu mais, plus sérieusement, tout le monde connaît un peu la situation. Cela ne dépend pas de moi. Les JO en France, c'est très important, mais il faut réfléchir en tant qu'adulte et prendre la meilleure solution pour toutes les parties. Quoiqu'il arrive, je serai heureux », lâche l'attaquant du PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP lundi soir avant d'en rajouter une couche.

«Ce serait un rêve éveillé de jouer les JO»