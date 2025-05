Transferts - PSG : Riolo annonce une «grosse recrue» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau latéral droit lors du mercato estival 2021, le PSG avait donc bouclé l'arrivée d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan, avec un gros transfert de 68M€. L'international marocain est petit à petit monté en puissance dans la capitale, et Daniel Riolo s'est livré sans détour sur l'évolution d'Hakimi depuis quatre ans au PSG.

Devenu incontournable dans le onze-type du PSG, Achraf Hakimi (26 ans) est d'ailleurs en train de s'imposer comme le meilleur latéral droit du monde cette saison. Il faut dire que l'international marocain, recruté en provenance de l'Inter Milan pour 68M€ en 2021, a été l'un des gros transferts de ces dernières années au PSG. Et Hakimi est donc enfin en train de prendre la dimension attendue au Parc des Princes...

« Il vient au PSG, c’est une grosse recrue » Au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur l'évolution d'Hakimi ces quatre dernières années au PSG, à la suite de son arrivée en provenance de l'Inter Milan : « Depuis qu’il est arrivé au PSG, oui on en a toujours attendu plus. A l’Inter, il était extraordinaire. Déjà, à ce moment-là, il est candidat à être meilleur latéral droit en Europe, il est convoité, il vient au PSG, c’est une grosse recrue », constate l'éditorialiste.