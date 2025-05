Transferts : Le PSG a signé un joueur au chômage

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage au Maroc, Alexandre Letellier est intervenu sur le plateau de l'After Foot, exceptionnellement délocalisé à Marrakech. L'ancien gardien du PSG est revenu longuement sur son passage dans la capitale française. Malgré un temps de jeu inexistant durant quatre ans, le portier de 34 ans ne regrette aucunement son arrivée.

Alexandre Letellier a vécu un rêve durant quatre ans. Sous contrat avec le PSG entre 2020 et 2024, le portier parisien a pu s’entraîner aux côtés de grandes stars, mais aussi vivre de l’intérieur les incroyable épopées du club, notamment lors de la Ligue des champions. Seul ombre au tableau, et elle est énorme, son temps de jeu quasi-inexistant durant son passage au PSG. Malgré sa position dans la hiérarchie des gardiens, Letellier n’a jamais regretté cette aventure. Il faut dire que la formation parisienne l’a sorti d’une situation délicate.

« Le moment où le PSG vient me chercher c’est pendant le Covid. A ce moment là, j’étais en fin de contrat. Je me retrouvais du coup au chômage, j’avais un petit garçon. Paris vient, 100 % des joueurs auraient fait comme moi. Oui, j’ai fait l’impasse sur le côté compétition, mais à côté de ça, j’allais vivre un truc extraordinaire » a déclaré Letellier sur RMC.

Letellier évoque son rôle au PSG

Même s’il n’apparaissait pas dans le onze titulaire, Letellier explique avoir joué un rôle important au PSG, notamment durant les entraînements. « J’avais un vrai rôle, il fallait qu’à l’entraînement je sois à 100 % parce que sinon les joueurs seraient partis voir le manager en disant : « Il sert à quoi ? ». Mon objectif était d’être bon et de les emmerder. Mon plaisir je le trouvais dans les entraînements. J’ai côtoyé des légendes comme Sergio Ramos, des Ballons d’Or. Ma plus belle récompense est que je suis resté quatre ans et j’ai prolongé deux fois mon contrat » a confié le gardien, sans club depuis son départ du PSG il y a près d’un an.