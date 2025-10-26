Transfert : Le PSG lâche 40M€, le «nouveau challenge» attendu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à lâcher 40M€ afin de recruter Lucas Chevalier. Prometteur, le portier formé au LOSC n’a pas connu des débuts très faciles à Paris. Pour Jérôme Alonzo, le gardien français fait face à un gros challenge sous les ordres de Luis Enrique.

Un immense changement au PSG. Après avoir réalisé une saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été cédé du côté de Manchester City. Afin de le remplacer, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur Lucas Chevalier, un profil prometteur correspondant davantage aux exigences de Luis Enrique sur ce poste de gardien de but.

Lucas Chevalier doit s’imposer au PSG Arrivé au PSG contre 40M€, le gardien formé au LOSC a connu des débuts mitigés dans les buts du champion d’Europe, avec en ligne de mire, sa sortie manquée lors du Classique face à l’OM, qui a coûté une défaite rageante pour les Parisiens. Lucas Chevalier manque encore de mordant à Paris, mais pourrait rapidement inverser la tendance. Ancien gardien, Jérôme Alonzo croit en la capacité du meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière.