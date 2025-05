Transfert historique : Il annonce une folie au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Neymar durant une saison au PSG, Javier Pastore a évoqué le transfert légendaire de l’attaquant brésilien en 2017 pour 222M€, record toujours en cours. Et il estime qu’il s’agissait d’une folie tout à fait justifiée de la part du PSG vu l’énorme talent de Neymar.

Rappelez-vous, le PSG avait fait les choses en grand lors du mercato estival 2017 avec notamment les arrivées en fanfares de Kylian Mbappé (prêt avec option d’achat de 180M€) et de Neymar. Ce dernier avait signé en provenance du FC Barcelone début août pour la somme exorbitante de… 222M€, soit le transfert le plus onéreux de toute l’histoire du football. Et même si son aventure au PSG n’a pas été un long fleuve tranquille, l’attaquant brésilien a marqué les esprits dans le vestiaire parisien…

« Le prix était trop faible » Interrogé par AS, Javier Pastore est revenu sur cette arrivée exceptionnelle de Neymar au PSG en 2017 et livre son sentiment avec du recul : « C'est quelque chose d'inhabituel. Nous ne pensions pas qu'un joueur pouvait avoir un tel prix sur le marché. Mais en le voyant jouer contre nous, puis en l'ayant comme coéquipier, le prix était trop faible. Il a révolutionné le football français et européen avec son arrivée à Barcelone », indique l’ancien meneur de jeu argentin, qui a côtoyé Neymar durant une saison avant de quitter le PSG pour prendre la direction de l’AS Rome, à l’été 2018.