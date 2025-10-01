Transfert au PSG : Le clan Zidane met la pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG sort d'un mercato estival particulièrement calme avec seulement trois nouvelles recrues, un bilan inhabituel pour un club habitué à empiler les transferts depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011. Une stratégie assumée par les dirigeants du PSG, mais Christophe Dugarry, le grand ami de Zinedine Zidane, ne comprend pas et met la pression à ce sujet.

Au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry n'a pas été tendre au moment de faire le bilan du mercato estival du PSG. Le club de la capitale, qui empile actuellement les blessés à l'infirmerie, est en train de payer au prix fort son manque d'activité sur le marché des transferts cet été selon les dires du grand ami de Zinedine Zidane. Dugarry critique la politique du PSG durant ce mercato, et affiche des doutes pour la suite de la saison.

Le PSG «sous pression» avec son mercato ? « Avec un seul joueur de champ recruté sur le mercato, tu te mets sous pression car les postes ne sont pas doublés », estime Christophe Dugarry, qui semble donc persuadé que le PSG aurait dû boucler davantage de recrues cet été, alors que seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi ont débarqué au Parc des Princes.