Transfert à 75M€ : Grande annonce sur le PSG !

Prêté à Galatasaray lors du dernier exercice, Victor Osimhen aimerait poursuivre son aventure en Turquie. Mais selon la presse italienne, son avenir reste très flou, tant les obstacles sont nombreux dans ce dossier. Malgré des rumeurs persistantes, la piste menant au PSG n’aurait en réalité jamais été concrète, compliquant davantage les perspectives pour l’attaquant nigérian.

Osimhen a choisi sa prochaine destination

« Comme tout ce qui concerne Osimhen, c'est toujours compliqué et difficile à résoudre. Galatasaray veut plaire à Naples, et Osimhen a clairement exprimé son intention de partir en Turquie. Cependant, comme il s'agit d'un accord tripartite – Naples, Galatasaray et le joueur –, les trois parties doivent être satisfaites. Naples a actuellement des exigences spécifiques et peut légitimement se permettre de les faire respecter », a expliqué le journaliste du Corriere dello Sport.