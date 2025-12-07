Transfert à 63M€ au PSG : Un énorme clash va éclater, l'annonce qui fait peur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a recruté Illya Zabarnyi contre 63M€. Arrivé à Paris, l’Ukrainien doit cohabiter avec le Russe Matvey Safonov dans un contexte de guerre entre les deux nations. Pour le journaliste anglo-ukrainien Andrew Todos, il faut absolument que le numéro 6 évite d’être aperçu aux côtés du gardien remplaçant afin de ne pas déclencher un immense scandale.

Un gros conflit au PSG. Cet été, le club parisien s’est attaché les services d’Illya Zabarnyi. Une recrue de qualité à Paris, même si un gros problème subsiste. En effet, l’Ukrainien doit côtoyer Matvey Safonov, alors que la Russie a envahi son pays en 2022.

Zabarnyi en guerre avec Safonov ? Ainsi, Illya Zabarnyi, bien qu’il n’ait rien personnellement contre le numéro 39, ne doit clairement pas apparaître à ses côtés au risque de passer pour un ennemi auprès de sa nation. Une situation extrêmement tendue, qu’avait analysé le journaliste anglo-ukrainien Andrew Todos. « C’est un sujet principal depuis janvier et les premières rumeurs sur sa venue à Paris. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Il a une très grande réputation en Ukraine », confiait ce dernier.