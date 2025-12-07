Transfert à 63M€ au PSG : Un énorme clash va éclater, l'annonce qui fait peur !

Cet été, le PSG a recruté Illya Zabarnyi contre 63M€. Arrivé à Paris, l’Ukrainien doit cohabiter avec le Russe Matvey Safonov dans un contexte de guerre entre les deux nations. Pour le journaliste anglo-ukrainien Andrew Todos, il faut absolument que le numéro 6 évite d’être aperçu aux côtés du gardien remplaçant afin de ne pas déclencher un immense scandale.
Un gros conflit au PSG. Cet été, le club parisien s’est attaché les services d’Illya Zabarnyi. Une recrue de qualité à Paris, même si un gros problème subsiste. En effet, l’Ukrainien doit côtoyer Matvey Safonov, alors que la Russie a envahi son pays en 2022.
Zabarnyi en guerre avec Safonov ?
Ainsi, Illya Zabarnyi, bien qu’il n’ait rien personnellement contre le numéro 39, ne doit clairement pas apparaître à ses côtés au risque de passer pour un ennemi auprès de sa nation. Une situation extrêmement tendue, qu’avait analysé le journaliste anglo-ukrainien Andrew Todos. « C’est un sujet principal depuis janvier et les premières rumeurs sur sa venue à Paris. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Il a une très grande réputation en Ukraine », confiait ce dernier.
« Je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine »
« Il a l’image d’un gars propre, qui ne boit pas, n’a jamais fait les gros titres. Mais il faudra surveiller s’il n’y a pas de camaraderie entre les deux car vraiment, s’il y avait une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine », conclut le journaliste.