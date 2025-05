Surprise, une star du PSG se fait allumer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 31 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan. Depuis quelques mois, le club a montré un visage conquérant même si tout n'a pas été simple. Lors du match retour contre Aston Villa, les hommes de Luis Enrique ont failli subir une terrible remontada. Parmi les joueurs épinglés, Marquinhos était en difficulté.

Cette saison, le PSG fait preuve d'une grande force collective qui lui permet de réussir tous ses défis. Le club est en forme depuis le début de l'année et la campagne européenne pourrait se terminer par une victoire incroyable en Ligue des champions. Pourtant sur ce parcours, certains joueurs ont eu du mal, comme c'est le cas de Marquinhos lors du match retour contre Aston Villa.

Un souvenir douloureux pour le PSG

Vainqueur lors du match aller de ce quart de finale, le PSG semblait avoir fait le plus dur en menant lors du match retour avant de voir les Villans faire leur retard. « Quand tu as gagné le match aller et que tu te dis, c'est plutôt tranquille, que tu mènes 2-0 là bas... Et là, tu ne sais pas ce qui se passe... Les Anglais menaient 3-2 et il restait une demi-heure. J'étais stressé » rappelle Jimmy Braun sur les ondes de RMC.

« Marquinhos était fébrile »

Aston Villa s'est mis à enchaîner les buts et les occasions ont été multiples. Parmi les joueurs en difficulté, Marquinhos a été pointé du doigt. Pour le défenseur brésilien, il s'agit peut-être de la grosse ombre noire au tableau dans cette saison pour lui. « Marquinhos était fébrile. Je voyais le PSG mort. J'étais tellement libéré au coup de sifflet final » poursuit Jimmy Braun. Finalement, plus de peur que de mal puisque le PSG a réussi à se qualifier et même à se hisser jusqu'en finale de la Ligue des champions.