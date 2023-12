Surprise, son calvaire au PSG n'est pas terminé

Amadou Diawara

Blessé au pied depuis la trêve internationale de septembre, Marco Asensio a repris l'entrainement collectif avec le PSG le 30 octobre. Toutefois, le numéro 11 parisien n'a retrouvé le groupe de Luis Enrique que le 24 novembre. Et en trois matchs, Marco Asensio n'a pu jouer qu'une poignée de minutes face à Newcastle.

Lors de la trêve internationale de septembre, Marco Asensio s'est blessé avec l'Espagne. Touché à un pied, le numéro 11 du PSG n'a pu reprendre l'entrainement collectif avec le groupe de Luis Enrique que le 30 octobre. D'ailleurs, Marco Asensio n'a participé qu'à une partie de cette séance.

Asensio est de retour de blessure

Pour retrouver le groupe de Luis Enrique, Marco Asensio a dû attendre le 24 novembre et le choc face à l'AS Monaco. Et malheureusement pour lui, l'attaquant polyvalent de 27 ans n'a pas été utilisé par Luis Enrique lors de cette rencontre (victoire 5-2 au Parc des Princes).

Asensio est en manque de temps de jeu

Alors que le PSG recevait Newcastle quatre jours plus tard, Marco Asensio a enfin pu reprendre la compétition. En effet, la recrue estivale parisienne est entré en jeu à la 82ème minute de jeu, jouant donc 18 minutes au total en comptant le temps additionnel. Et pour le déplacement du PSG au Havre (0-2), Marco Asensio est resté sur le banc pendant l'intégralité du match. De retour dans le groupe de Luis Enrique depuis trois matchs, l'ancien du Real Madrid aura donc joué 18 minutes seulement (sur 291 minutes au total).