Surprise, Mbappé sort enfin du silence !

Durant l’été, Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait parler de lui. Après avoir refusé d’activer l’option qui lui permettait de prolonger son contrat d’une saison, l’attaquant français avait été écarté par le PSG avant d’être réintégré au groupe dans le courant du mois d’août. Une situation qu’il a évoquée pour la première fois.

Durant le mercato estival, Kylian Mbappé a grandement fait parler de lui, notamment après avoir été écarté par le PSG. L’attaquant vedette du club de la capitale avait refusé d’activer l’option dans son contrat. Muet jusque-là, Kylian Mbappé est sorti du silence à ce sujet samedi après son triplé contre Reims (3-0).



«Le plus important, ce que je voulais, c'était jouer au foot»

« Le plus important, ce que je voulais, c'était jouer au foot. Le reste, je vous laisse faire, vous le faites bien. Je n'ai pas envie de parler pour suralimenter des choses. Je pense qu'il y a déjà assez », confie-t-il au micro de Prime Vidéo avant de commenter son triplé.

«Bien sûr, ça fait du bien de marquer un triplé»