Surprise, il s’annonce de retour au PSG !

Victime d'un grave accident de cheval en mai dernier et placé durant plusieurs semaines dans le coma, Sergio Rico est désormais complètement tiré d'affaire. Et le gardien espagnol, toujours sous contrat avec le PSG, indique même qu'il est en train de retrouver toutes ses sensations et qu'il souhaite retrouver les pelouses au plus vite.

Souvenez-vous, le 28 mai dernier, le PSG a été frappé par un drame pour le moins inhabituel : son troisième gardien, Sergio Rico, était victime d'une grosse chute à cheval, et avait été placé dans le coma dont il est progressivement sorti trois semaines après. Aujourd'hui, le gardien espagnol va beaucoup mieux, et il affiche son envie de retrouver la compétition très rapidement avec le PSG.

« J’ai récupéré à 90 % »

Interrogé au micro de DAZN , Sergio Rico lâche même une confidence surprenante sur sa condition physique : « Je me sens chaque jour beaucoup mieux, mon corps redevient celui d’avant. Je pense que j’ai récupéré à 90 % », assure le gardien espagnol, qui semble donc apte à retrouver les terrains si l'on en croit son discours.

Rico est déterminé à revenir