Surprise ces joueurs de Deschamps veulent imiter Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que l’Euro 2024 aura lieu dans un peu plus d’un an, les Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendront eux aussi l’été prochain. Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie d’y participer, même s’il faudra pour cela que le PSG l’y autorise. Interrogés à ce sujet en conférence de presse, Wesley Fofana et Christopher Nkunku ont avoué qu’ils aimeraient également y prendre part.

« J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques. Après, ça ne dépend pas que de moi . » En avril dernier, Kylian Mbappé avait réaffirmé son envie de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France. Pour que cela se produise, il faudra en revanche que l’international français ait l’autorisation du PSG. D’autant plus que les JO 2024 débuteront une dizaine de jours après la fin de l’Euro 2024.

Coup de théâtre, ce crack de Deschamps ne va pas signer au PSG https://t.co/GVJVkRsunY pic.twitter.com/IgCaRHtVhV — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

« Nous devons aligner notre meilleure équipe »

Philippe Diallo, président de la FFF, aimerait lui aussi voir Kylian Mbappé participer aux Jeux olympiques : « Les Jeux Olympiques 2024 avec Kylian Mbappé ? Il y a une sorte d’intérêt supérieur du pays qui doit prédominer. Le monde entier aura le regard sur nous. Nous devons aligner notre meilleure équipe, avec le capitaine des Bleus. Je souhaite que son vœu soit exaucé », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Monde . L’attaquant du PSG n’est d’ailleurs pas le seul à avoir cette ambition dans le groupe de Didier Deschamps.

Fofana et Nkunku aimeraient participer aux JO