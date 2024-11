Succession de Luis Enrique : Le grand rêve du PSG lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien milieu de terrain et entraîneur des U19 du PSG, Thiago Motta a franchi un cap cette saison en rejoignant la Juventus. Mais pendant longtemps, Nasser Al-Khelaïfi a nourri l'espoir de le recruter. Le président du club parisien a conservé un lien très fort avec l'ancien international italien, désormais pleinement concentré sur la Serie A.

Luis Enrique a aujourd’hui la mainmise sur le projet sportif parisien. Mais rembobinons le scénario d’un film débuté en 2023. Alors à la recherche d’un successeur à Christophe Galtier, la direction du PSG avait étudié plusieurs profils, notamment ceux de Julian Nagelsmann et de Thiago Motta, qui sortait d’une saison XXL à Bologne.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Luis Enrique a devancé Motta

Ces dernières années, le nom de Thiago Motta a été cité à de nombreuses reprises du côté du PSG. Malgré son départ du club, l’ancien maître à jouer a conservé une très bonne relation avec l’état-major, et notamment Nasser Al-Khelaïfi. Finalement, la direction a jeté son dévolu sur Luis Enrique et le Qatar a certainement perdu Thiago Motta pour plusieurs années.

L'entraîneur jure fidélité à la Juve

« Si j'accepte cette mission, je ne veux pas être de passage. Pas du tout. Je veux rester ici pendant de nombreuses saisons. Je ne pense qu'à mes tâches quotidiennes. J'essaie de faire ce qu'il faut, sans arrière-pensée, et parfois je n'y arrive pas, reconnaît-il. Je fais de mon mieux en tant que manager et même plus. Quoi qu'il arrive, je serai heureux parce que je n'aurai aucun regret d'avoir donné tout ce que j'avais et plus encore » a confié Thiago Motta en conférence de presse. Mais dans les prochaines années, son profil devrait revenir au premier plan au PSG selon Daniel Riolo : « Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG. C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça ».