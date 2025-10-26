Signature au PSG : Le gros message lâché à la télévision !

Cet été, Lucas Chevalier a pris une autre dimension. Le gardien né en 2001 s’est engagé en faveur du PSG, passant un cap dans sa carrière. Alors que ce dernier a commis certaines erreurs lors de ses premières rencontres à Paris, Grégory Coupet a souhaité lui glisser quelques mots d’encouragement.
Le PSG a pris une décision radicale cet été. Le club de la capitale a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le portier formé au LOSC a désormais la lourde tâche de succéder à l’Italien, auteur d’une saison exceptionnelle.
Lucas Chevalier, des débuts en demi-teinte
S’il a affiché de belles promesses, Lucas Chevalier a également commis quelques bévues. Notamment contre l’OM lors du premier Classique de la saison, où sa sortie aérienne manquée à plomber la formation de Luis Enrique. Encore imparfait, le gardien de 23 ans doit encore passer un cap afin de se faire à son nouveau statut dans les cages du PSG.
« Trompe toi avec conviction »
Au cours d’un entretien accordé à BeIN Sport, Grégory Coupet, ancien international Français et passé par le PSG et l’OL, a souhaité encourager Lucas Chevalier. « Trompe toi en avançant, trompe toi avec conviction. Ne subit pas », a ainsi conseillé Coupet au nouveau dernier rempart de la capitale.