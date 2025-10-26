Signature au PSG : Le gros message lâché à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Lucas Chevalier a pris une autre dimension. Le gardien né en 2001 s’est engagé en faveur du PSG, passant un cap dans sa carrière. Alors que ce dernier a commis certaines erreurs lors de ses premières rencontres à Paris, Grégory Coupet a souhaité lui glisser quelques mots d’encouragement.

Le PSG a pris une décision radicale cet été. Le club de la capitale a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le portier formé au LOSC a désormais la lourde tâche de succéder à l’Italien, auteur d’une saison exceptionnelle.

Lucas Chevalier, des débuts en demi-teinte S’il a affiché de belles promesses, Lucas Chevalier a également commis quelques bévues. Notamment contre l’OM lors du premier Classique de la saison, où sa sortie aérienne manquée à plomber la formation de Luis Enrique. Encore imparfait, le gardien de 23 ans doit encore passer un cap afin de se faire à son nouveau statut dans les cages du PSG.