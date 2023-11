Scène surréaliste, Mbappé et Deschamps se paient Luis Enrique en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la précédente journée de Ligue 1, Kylian Mbappé avait été interpellé par Luis Enrique malgré son triplé contre Reims. Un rappel à l’ordre qui a visiblement amusé Didier Deschamps qui a gentiment chambré l’entraîneur du PSG après le nouveau triplé de Kylian Mbappé contre Gibraltar.

«J’attends beaucoup plus de lui»

« Non, j’attends beaucoup plus de lui », s'amuse Didier Deschamps au micro de TF1 provoquant les éclats de rire de Kylian Mbappé en face de lui. En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France en a rajouté une couche. « Kylian, au-delà de ce qu’il a fait et est capable de faire, mettre ce triplé… il est totalement impliqué sur le terrain et dans son rôle de capitaine aussi. Cela le responsabilise vis à vis du groupe, il le fait parfaitement, secondé par Antoine (Griezmann) aussi », ajoute-t-il avant de poursuivre.

