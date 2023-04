Scandale Galtier : Le PSG mis au courant, les révélations

Thibault Morlain

Le scandale Christophe Galtier a donc éclaté au grand jour dernièrement. Si cela relate des faits qui sont arrivés quand il était sur le banc de l'OGC Nice, voilà que cette affaire retombe également sur le PSG. La direction parisienne était-elle au courant de cela en engageant Galtier ? Visiblement, le club de la capitale aurait eu vent de quelques problèmes avec l'entraîneur de 56 ans.

Le mail de Julien Fournier a eu l'effet d'une bombe et ça a surtout secoué Christophe Galtier. En effet, on a pu y lire des propos plus que déplacés qui sont attribués à l'actuel entraîneur du PSG quand celui-ci était alors à Nice. Le scandale a éclaté et Galtier doit donc désormais répondre aux accusations de racisme et de son côté, il nie tout en bloc. Le PSG soutient d'ailleurs son entraîneur, mais voilà que cette affaire retombe également sur la direction parisienne. Etait-elle au courant au moment d'engager Christophe Galtier l'été dernier ? Telle est la question que certains se posent.

Galtier viré à cause du scandale ? Le PSG a décidé https://t.co/UoXl7uuR1m pic.twitter.com/ZZlFmVpxSJ — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Al-Khelaïfi avait été mis au courant des fortes tensions dans le vestiaire niçois »

Pour L'Equipe , le journaliste Hugo Delom a répondu à cette interrogation. Et visiblement, les dirigeants du PSG avaient été avertis de certains problèmes avec Christophe Galtier : « C’est une question très intéressante. Les dirigeants du PSG n’avaient pas tous les éléments en mains. Mais en avaient une partie. Je m’explique. L’été dernier, Nasser al-Khelaïfi avait été mis au courant des fortes tensions dans le vestiaire niçois au moment de la période du Ramadan et s’en était inquiété. Il avait eu une conversation avec son homologue Jean-Pierre Rivère à ce propos. Ce dernier l’avait rassuré. Cela n’est pas allé plus loin. On peut s’en étonner ».

« Campos avait lui aussi entendu parler de rumeurs »