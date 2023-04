Scandale Galtier : Il débarque et lâche une bombe !

La rédaction

Depuis ce mardi, une polémique de grand ampleur secoue le PSG et son entraîneur Christophe Galtier. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice est mis en cause pour de possibles propos racistes et islamophobes. Le lanceur d’alerte de cette affaire , n’est d’autre que Julien Fournier, directeur du football des Aiglons de 2019 à 2022, avec qui Christophe Galtier ne s’entendait absolument pas. Eric Roy, actuel entraîneur de Brest, a choisi son camp.

Devenu entraîneur du Stade Brestois en janvier dernier, Eric Roy connaît bien les 2 hommes au centre de cette polémique raciste qui fait jaser ces derniers jours. En effet, l’ancien joueur professionnel a côtoyé Julien Fournier lors de son passage comme entraîneur de l’OGC Nice de 2010 à 2011, lorsque ce dernier était directeur général du GYM . Mais il connaît également Christophe Galtier, qui a été son coéquipier lorsque les 2 hommes évoluaient à l’OM entre 1996 et 1997.

PSG : «Sali» par le scandale raciste, Galtier pousse un coup de gueule https://t.co/SahXY3mOi0 pic.twitter.com/hJOjtDSRKr — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Eric Roy « pas surpris » des agissements de Julien Fournier dans cette polémique

Dans des propos relayés par France Bleu , l’entraîneur du Stade Brestois déclare : « Je connais les deux protagonistes de l’affaire. J’ai joué et partagé des moments en dehors du foot avec Christophe. On a joué ensemble à l’Olympique de Marseille, on se connaît et il arrive qu’on se côtoie en dehors. J’ai travaillé avec le lanceur d’alerte (Fournier). Je l’ai fait venir à l’OGC Nice et je connais ses méthodes, donc je ne suis pas surpris par ce qu'il s'est passé » .

« Si Galtier était raciste, ça se saurait »