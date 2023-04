Ramadan, Benzema... Il déballe tout sur l'affaire Galtier

La rédaction

C'est le débat qui fait rage depuis plusieurs semaines et l'annonce par Antoine Kombouaré de la non-convocation d'un joueur pour cause de Ramadan. Puis le scandale Christophe Galtier qui a éclaté à propos des mêmes problèmes. Alors, Ramadan est-il forcément source de mauvaises prestations ? Samir Nasri a évoqué ce sujet brûlant.

La question du ramadan et le football fait les gros titres depuis quelques semaines. Il a pris une grande ampleur avec le scandale Galtier et le débat a encore fait rage sur le plateau du Canal Football Club .

«La religion doit restée dans la sphère privée»

Samir Nasri, consultant sur Canal + évoque la question du ramadan dans le football, notamment depuis l'affaire concernant l'entraîneur du PSG : « Normalement, il ne doit aborder ni l’un ni l’autre. Moi quand je jouais, pourquoi tu veux savoir si je fais le ramadan ou pas ? A mon époque, on me posait pas la question. C’est devenu limite un débat sociétal. On veut savoir combien de joueurs le font. [...] On est dans un pays laïc, la religion doit restée dans la sphère privée. ».

«Benzema est meilleur sous ramadan»