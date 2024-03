Riolo clashe un joueur du PSG pour sa coiffure !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola arbore des locks depuis des mois. Mais lorsqu’il est sur le terrain, elles ne sont pas attachées comme certains des aînés de l’attaquant français. Pour Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, cela l’empêche d’être performant au « très haut niveau » en plus de devoir continuer à « se former ».

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola fait doucement son trou dans le onze de départ de Luis Enrique, volant même la vedette à Randal Kolo Muani dans les choix de l’entraîneur du PSG ces dernières semaines. Et en parallèle, Daniel Riolo tient régulièrement un discours à charge envers la recrue lyonnaise du PSG l’été dernier.

Riolo tacle Barcola pour ses locks détachées !

Au cours de l’émission du dimanche 17 mars sur les ondes de RMC pour l’ After Foot , Daniel Riolo a jugé que Bradley Barcola n’avait fait « que deux bons matchs cette année ». Pour l’éditorialiste de RMC , l’ailier gauche du PSG doit encore « se former » et surtout faire quelque chose pour sa coupe de cheveux. Selon Riolo, le fait que les locks de Barcola ne soient pas attachées est un handicap pour sa vision du jeu.

Le PSG à l'origine d'un coup de tonnerre sur le mercato ? https://t.co/29xIJgppDA pic.twitter.com/1z1JuSPiAv — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«On ne me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qu’il a, qui lui tombent sur la tronche»