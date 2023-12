Riolo annonce le pire pour ce joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bonne nouvelle pour le PSG. Absent des pelouses depuis le mois d'avril en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Nuno Mendes poursuit sa rééducation et pourrait faire son grand retour sous le maillot parisien à la fin du mois de janvier. Mais pour Daniel Riolo, le Portugais ne retrouvera, pas tout de suite, son meilleur niveau.

Entre les blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le PSG n'a pas eu de chance dans le secteur défensif. Ces deux joueurs n'ont pas disputé le moindre match cette saison. Pis, Kimpembe est déjà out jusqu'à la saison prochaine en raison d'une douleur persistante au tendon d'Achille. Le champion du monde 2018 devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale. Raison pour laquelle le PSG a décidé de s'adjoindre les services d'un défenseur central : Lucas Beraldo (20 ans).

Nuno Mendes dans les temps selon son entourage

En revanche, les dernières nouvelles sont positives en ce qui concerne Nuno Mendes. Absent des terrains depuis le mois d'avril et opéré des ischio-jambiers, le latéral gauche parisien a repris la course. L'international portugais de 21 ans poursuit sa rééducation au centre d'entraînement et miserait sur un retour à la fin du mois de janvier. « Il progresse bien. Il est dans les temps fixés par la planification initiale » a confié son entourage dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi.

« Je n’ai pas l’impression qu’on va le récupérer »