Révolution au PSG, il annonce une catastrophe

Alors que le PSG envisagerait de quitter le Parc des Princes face à la fermeté de la Ville de Paris, Daniel Riolo estime que ce serait une énorme erreur. Le journaliste, qui ne voit pas d'autres options crédibles pour accueillir le club de la capitale, s'inquiète clairement pour le futur du PSG.

Jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a répondu sèchement à Anne Hidalgo qui affirmait que le Parc des Princes n'était pas à vendre. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! », a lâché le président du PSG qui envisage donc de quitter l'enceinte historique du club de la capitale. Cependant, les options pour remplacer le Parc des Princes sont très limitées. Invité à commenter cette situation, Daniel Riolo ne cache pas son inquiétude concernant l'avenir du PSG si un déménagement se confirme.

«C'est très compliqué, même du point de vue du business»

« Après quand t'analyses la situation, tu te demandes où tu vas aller. Il n'y a pas d'hippodromes que tu peux racheter. Le déménagement à 20, 30 ou 40km. C'est très compliqué, même du point de vue du business », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de s'interroger sur les conséquences d'un changement de stade à long terme.

«Est-ce que le noyau de supporters qui vient au Parc a envie d'aller aussi loin?»