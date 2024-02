Coup de bluff au PSG, Riolo balance tout

Amadou Diawara

Alors que la mairie de Paris refuse de lui vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG allait changer de stade. Présent dans l'After Foot de RMC Sport ce jeudi soir, Daniel Riolo a affirmé que le président du club de la capitale bluffait.

Le PSG a lancé les négociations avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Toutefois, elle refuse de vendre l'enceinte au club de la capitale. Interrogé dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG allait déménager pour évoluer dans un nouveau stade. Mais à en croire Daniel Riolo, le président rouge et bleu bluffe.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«Nasser est très énervé, donc...»

« Les supporters doivent se mobiliser. Ils ne sont pas dans le calcul économique, et ils en ont rien à cirer que le PSG déménage pour voir plus grand, vendre des maillots ou attirer telle ou telle star supplémentaire. Ce qu'ils veulent, c'est construire une bonne équipe dans ce stade, et il y a de quoi construire dans ce stade-là. J'avais rapidement dit que le Stade de France c'était mort malgré les annonces de Nasser. Tout ça c'était bidon. Là on est sur coups de pression contre coups de pression. La mairie ne va pas lâcher son idée. Chacun peut avoir son opinion. La mienne c'est que la Ville de Paris n'a pas à vendre le Parc des Princes. On ne vend pas un monument, d'autant plus que le PSG a une concession qui veut que dal et on leur autorise à faire les travaux qu'ils ont envie de faire. Et même à l'agrandir. Donc il y a matière à faire. Sauf que le dialogue est rompu. Et cela ne débouche que sur des coups de pression » , a déclaré Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot de RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

«Les équipes du Parc ne sont pas du tout au courant»