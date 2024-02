PSG : Le Qatar veut quitter Paris, les conditions sont posées !

Jean de Teyssière

Le PSG et le Qatar vont changer drastiquement d'environnement dans les années à venir. Devant le refus clair et net de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes aux propriétaires qataris du PSG, Nasser al-Khelaïfi a annoncé ce jeudi que le club allait quitter son enceinte historique. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France est prête à aider le club à trouver une solution, mais pas n'importe comment.

Lors d'un 48ème Congrès de l'UEFA, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a été interrogé sur les mots d'Anne Hidalgo, maire de Paris, répétant encore que le Parc des Princes ne leur serait pas vendu : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc. »

Le choix du futur stade doit être validé par les élus...

Le PSG se retrouve dans une situation compliquée mais peut compter sur le soutien de la région Île-de-France. Présidée par Valérie Pécresse, cette dernière se dit prête à aider le club à trouver une solution, même si deux conditions doivent être respectées. La première étant que le projet du futur stade soit validé par les élus locaux.

...et accessible en transports en commun