PSG : Le rêve du Qatar tombe à l’eau, voilà pourquoi !

Alexis Brunet

Le PSG rêve depuis de nombreuses années de remporter la Ligue des champions. Malheureusement, la C1 se refuse toujours au club de la capitale. Mais il y a quelques années, les Parisiens avaient peut-être l’homme parfait pour remporter la coupe aux grandes oreilles. Selon Sylvain Armand, le PSG n’aurait pas dû se séparer de Carlo Ancelotti, s’il voulait être champion d’Europe.

Lors de la saison 2019-2020, et au bout d'un Final 4 de folie, le PSG participait pour la première fois à une finale de Ligue des champions. Malheureusement, les Parisiens se sont fait battre 1-0, par le Bayern Munich. Depuis, le club de la capitale a un peu plus de mal à atteindre de nouveau ce genre de performance.

«Paris serait, je pense, déjà champion d’Europe»

Invité à s'exprimer par Le Parisien sur le changement de stratégie du PSG pour atteindre une victoire finale en Ligue des champions, Sylvain Armand a affirmé que le club de la capitale était sur la bonne voie. L'ancien Parisien a surtout confié que si Carlo Ancelotti était resté un peu plus longtemps, Paris serait déjà champion d'Europe. « Ça me semble la bonne solution. Quand on compare avec les autres équipes comme City, il y a des grands joueurs, il en faut, mais pas seulement. Une équipe est un savant dosage. Qu’il y ait moins de bling-bling, comme il y a pu en avoir au temps de Neymar, Messi ou Ramos, ça s’entend. Aujourd’hui, la notoriété du PSG n’est plus à faire. Il convient d’attirer des joueurs complémentaires. Ce n’était, peut-être, pas le cas la saison passée avec certains égos surdimensionnés. Après, si Carlo Ancelotti était resté plus longtemps, Paris serait, je pense, déjà champion d’Europe. »

Ancelotti a marqué Armand