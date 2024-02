Chahuté au PSG, il reçoit un grand soutien

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Marquinhos ne fait plus autant l'unanimité au PSG. Le Brésilien est souvent critiqué, et il n'est plus aussi efficace que lors de ses meilleures années parisiennes. L'ancien joueur de l'AS Rome peut toutefois se réjouir, il a reçu le soutien d'un ancien grand joueur du club de la capitale, Sylvain Armand.

Pendant des années, Thiago Silva et Marquinhos ont formé une charnière centrale très efficace au PSG. Mais depuis le départ du premier, le second donne l’impression d’être moins impérial, et d’avoir un peu perdu de sa superbe.

Marquinhos est toujours capitaine du PSG

Malgré des performances peut-être moins bonnes, Marquinhos est encore le capitaine du PSG. Le Brésilien a gardé le brassard, après un vote du vestiaire. Il garde donc le soutien de ses coéquipiers.

«J’aime beaucoup le joueur et l’homme»