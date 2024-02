PSG : Une figure emblématique balance sur son transfert

Alexis Brunet

Au fur et à mesure des années, des joueurs comme Marco Verratti, ou bien Thiago Silva sont devenus des véritables légendes du PSG. Mais d'autres avant eux sont restés de nombreuses années à Paris, et peuvent donc prétendre à ce titre honorifique. C'est notamment le cas de Sylvain Armand, qui est resté neuf ans au sein du club de la capitale. Mais l'aventure aurait pu être beaucoup plus courte.

Durant l'été 2011, le PSG a été racheté par QSI. Cela a fait entrer le club de la capitale dans une autre dimension, et lui a permis de se battre toutes les années pour le titre de champion de France, mais aussi de collectionner les participations à la Ligue des champions.

Sylvain Armand est resté neuf ans au PSG

Avec l'arrivée de QSI, le PSG a donc pu se permettre de dépenser des fortunes sur le marché des transferts, en faisant venir par exemple Neymar pour 222M€ à l'été 2017. Mais certains joueurs moins bling-bling ont quand même résisté à l'arrivée du Qatar. C'est le cas de Sylvain Armand. Le défenseur est resté de 2004 à 2013 à Paris, mais son aventure dans la capitale aurait pu durer beaucoup moins longtemps, comme il l'a confié au Parisien .

«Je pensais y rester six mois»