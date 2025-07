Real Madrid : «Très grave», la terrible nouvelle avant le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste vedette de la Cadena COPE, Maldini, s’est exprimé sur l’affiche tant attendue entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Pour le spécialiste, le club parisien part avec une courte longueur d’avance, notamment en raison de l’absence du jeune défenseur merengue Dean Huijsen, suspendu après son expulsion face au Borussia Dortmund.

À quelques jours de la demi-finale tant attendue de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid, les pronostics s’affolent de part et d’autre des Pyrénées. Invité à livrer son analyse, Julio Maldonado, plus connu sous le nom de Maldini, a livré un verdict nuancé, mais globalement favorable au PSG. Journaliste star de la Cadena COPE et fin connaisseur du football européen, il a pointé du doigt un élément qui pourrait peser lourd dans la balance : l’absence du jeune défenseur madrilène Dean Huijsen.