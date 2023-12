Quiz sur les stats les plus folles de Kylian Mbappé, qui fête son 25e anniversaire

Florian Barré

Né le 20 décembre 1998, il est la figure incontournable du football mondial. Kylian Mbappé fête en ce jour ses 25 ans. L’occasion de revenir sur sa première partie de carrière, alors qu’il entre dans un âge où la jeunesse et l’insouciance ne sont plus gages de justifications. Le10sport vous propose ainsi, par le biais d’un quiz créé en partie grâce aux statistiques d’OptaJean, de tester vos connaissances sur le prodige tricolore.

Kylian Mbappé a déjà 25 ans ou Kylian Mbappé a seulement 25 ans… Peu importe comment on perçoit la situation, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui pour inscrire plus profondément son nom dans les manuels du football mondial. Que ce soit sur la scène nationale ou internationale, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France continue jour après jour d’impressionner ses pairs et ce, depuis son plus jeune âge. Six fois champion de France, une fois champion du monde, il ne manque plus qu’une Ligue des champions et un Euro pour parfaire son palmarès collectif.



Souvent adulé, parfois critiqué

Individuellement, Mbappé cherche encore à endosser le dossard de meilleur joueur au monde sur une saison complète en obtenant son premier ballon d’or. Et s’il est parfois décrié par certains pour sa confiance en lui totalement assumée et son petit côté provocateur, le Français est en train de marquer la génération actuelle de son empreinte. Ultra-décisif sur le terrain, il est devenu un meneur en plus d’être un buteur. Certains l’adorent, d’autres ne le supportent pas, mais personne ne peut lui enlever une chose : Kylian Mbappé, c’est une identité, un personnage et une marque. Kylian Mbappé, c’est la précocité, tant sur qu’en dehors du terrain. Kylian Mbappé, c’est Français et c’est bien tout ce qui compte.