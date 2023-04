«Que Kylian reste ou parte…» : Problème avec le PSG, le clan Mbappé s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Placé au centre de la campagne de réabonnement pour la saison à venir, Kylian Mbappé n’a pas hésité à critiquer la communication du PSG sur Instagram. Une sortie qui a fait du bruit et sur laquelle est revenue Fayza Lamari, sa mère et présidente de la société de sa gestion d’image.

« Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. » Au centre de la campagne de réabonnement du PSG sans en avoir été informé au préalable, Kylian Mbappé n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole pour tacler la communication de son club la semaine dernière, dans un message publié sur Instagram . « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas d’accord avec cette vidéo publiée . Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle », confiait Kylian Mbappé. Invité de Public Senat , Fayza Lamari est revenue sur le coup de gueule de son fils.

Invitée de @PublicSenat et @AnneLaureBonnet, Fayza Lamari est revenue sur le coup de gueule lâché par Kylian Mbappé contre le #PSG après la nouvelle campagne d’abonnement du club« Oui, il était en colère », dit-elle, en développant son propos ⬇️https://t.co/UlIddQWkNo — Bernard Colas (@BernardCls) April 15, 2023

« Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou que Kylian parte »

« On nous a prévenu de la captation d’image, mais on ne savait pas à quoi ça servait. L’argument que Kylian avance, c’est le positionnement dans ce vestiaire. C’est-à-dire que vous êtes une équipe, et il y a 25 joueurs. (…) Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou que Kylian parte. Les hommes passent, mais le club reste, et c’est pareil pour la Fédé », confie la mère de l’international français, également présidente de KEWJF , la société de gestion d’image de Kylian Mbappé.

« Il était en colère »