PSG : Zaïre-Emery passé proche d’une grosse surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière par Didier Deschamps en équipe de France A au mois de novembre, Warren Zaïre-Emery a donc été récompensé de sa très belle montée en puissance au PSG. Et le sélectionneur national explique qu'il avait même hésité à lui donner sa chance un mois plus tôt.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est en train de vivre un rêve. Titulaire indiscutable dans le onze du PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le jeune milieu de terrain a découvert l'équipe de France en novembre face à Gibraltar (14-0), et il s'est même offert le luxe de marquer pour sa première sélection avec les Bleus. Didier Deschamps devrait donc logiquement l'appeler pour disputer l'Euro l'été prochain si le crack du PSG poursuit sur sa lancée.

« J’aurais pu le prendre déjà en octobre »

D'ailleurs, dans un entretien accordé lundi au Parisien , Deschamps lâche une confidence sur Zaïre-Emery qu'il avait songé à convoquer un plus mois tôt en équipe de France : « Je n’ai jamais tenu compte de la date de naissance. Je sélectionne ceux que je pense être les meilleurs. Warren allait venir tôt ou tard. J’aurais pu le prendre déjà en octobre », indique le sélectionneur national.

« La maturité, ça ne s’achète pas au supermarché »