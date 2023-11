PSG : Zaïre-Emery a choqué ses proches

Jean de Teyssière

Appelé en équipe de France par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery pourrait jouer son premier match avec le maillot bleu dès samedi, face à Gibraltar. Son ascension se poursuit et ne semble pas étonner ses proches, lui qui les avait choqués lorsqu'il n'était âgé que de sept ans. La précocité semble être le maître mot du début de carrière du milieu de terrain de 17 ans.

Ce samedi, Warren Zaïre-Emery deviendra peut-être le joueur de l'équipe de France le plus jeune depuis 1945 à fêter sa première sélection. Il battrait ainsi le précédent record, détenu par Eduardo Camavinga, qui avait alors 17 ans, 9 mois et 29 jours ce soir de septembre 2020, face à la Croatie, lorsqu'il est entré en jeu...

Trop d'argent dans la tirelire de Zaïre-Emery

Interrogé par L'Equipe , un membre de la famille de Warren Zaïre-Emery se souvient d'une anecdote du milieu de terrain du PSG lorsqu'il était jeune : « C'était un euro pour un but du droit, deux pour un but du gauche et trois de la tête. À un moment, il y avait trop d'argent dans la tirelire, donc on a dû changer ça par des bouts de papier avec de l'argent virtuel où étaient inscrits le match et la manière de marquer. »

Un contrôle de la poitrine à 7 ans qui laisse sans voix