Foot - PSG

PSG : Verratti évite un clash en interne

Publié le 2 octobre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

A l’été 2021, en recrutant Gianluigi Donnarumma, le PSG s’est amené des problèmes tout seul. En effet, il a fallu faire cohabiter l’Italien avec Keylor Navas. Alors qu’ils sont toujours 2 pour une seule place de titulaire, cela se passe toutefois bien entre les deux portiers du PSG. Et Marco Verratti ne serait pas étranger à cela.

Suite à l’arrivée de Keylor Navas en 2019, le PSG avait réglé ses problèmes de gardiens. Mais c’était avant le recrutement de Gianluigi Donnarumma en 2021. Le club de la capitale s’est alors retrouvé avec un problème, comptant sur deux des meilleurs gardiens du monde pour une seule place. Aujourd’hui, Christophe Galtier a fait le choix de faire confiance à Donnarumma, laissant Navas sur le banc.

Navas désormais numéro 2

Forcément, cela n’est pas simple, surtout pour Keylor Navas. Après avoir réalisé de grosses saisons avec le PSG, le Costaricain doit désormais prendre place sur le banc de touche, n’ayant pas d’occasions pour se montrer. D’ailleurs, Navas pourrait bien se résoudre à quitter le PSG en janvier, lui qui aurait déjà pu faire ses valises cet été.

Verratti joue les entremetteurs