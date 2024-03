PSG : Une star vend la mèche pour son grand retour

Pierrick Levallet

Absent depuis plus d'un an maintenant en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe poursuit sa convalescence. Réopéré en janvier dernier, le défenseur central du PSG est attendu pour le printemps. Cependant, le joueur de 28 ans n'est pas vraiment certain de pouvoir reprendre la compétition cette saison.

Presnel Kimpembe se dirige très certainement vers une saison blanche. Le champion du monde 2018 n’a plus joué avec le PSG depuis le 26 février 2023, lors de la victoire face à l’OM (3-0). Déjà absent entre mi-novembre et mi-décembre 2022, Presnel Kimpembe a été victime d’une rupture du tendon d’Achille et avait donc vu sa saison se terminer.

Kimpembe vit un enfer au PSG

Après plusieurs mois de convalescence, Presnel Kimpembe avait repris l’entraînement avec le PSG au début de l’hiver. Mais finalement, le défenseur central a été contraint de se faire opérer une nouvelle fois en janvier dernier. Son retour était prévu pour le printemps. Mais Presnel Kimpembe, désormais sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, n’est pas certain de pouvoir reprendre la compétition cette saison.

«Le plus important c’est de revenir bien, à 100%»