PSG : Une star très agacée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le 15 juin dernier, quelques-unes des meilleures équipes du monde disputent la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Après la phase de poules, le PSG et le Real Madrid sont parmi celles qui continuent l'aventure en huitièmes de finale. Avec potentiellement un choc en ligne de mire en demi-finales. Pour Aurélien Tchouaméni, pas question d'y penser maintenant car il y a des étapes à passer avant.

Le PSG et le Real Madrid ont tous deux passé l'étape des poules et tenteront de poursuivre leur chemin dans cette nouvelle version de la Coupe du monde des clubs. Si Paris veut poursuivre sa forme du moment après sa victoire en Ligue des champions, il faudra peut-être se débarrasser du Real Madrid en demi-finales. Une rencontre encore hypothétique à laquelle Aurélien Tchouaméni ne veut pas penser. Le Français l'a bien fait comprendre en conférence de presse.

« Tu penses vraiment que je vais te dire oui, sincèrement ? » Invité à se présenter face aux journalistes après la victoire du Real Madrid face au RB Salzburg la nuit dernière, Aurélien Tchouaméni a été surpris par une question concernant le PSG. Le milieu de terrain formé à Bordeaux a marqué un temps d'arrêt avant de sourire. « Tu penses vraiment que je vais te dire oui, sincèrement ? Le plus important, c’est le prochain match, on joue contre la Juventus, une top équipe européenne et mondiale. Il va falloir qu’on se prépare » a-t-il préféré répondre à un journaliste qui lui demandait s'il pensait déjà au PSG.