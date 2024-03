PSG : Une lourde révélation est lâchée sur le transfert de Neymar

Benjamin Labrousse

En janvier dernier, une enquête publiée par Médiapart révélait comment le PSG avait bénéficié d’aides de la part de l’état français afin d’être exonéré d’impôts dans le cadre du transfert de Neymar vers Paris en 2017. L’affaire a d’ailleurs pris un nouveau tournant, puisque la justice a séparé cette affaire Neymar avec celle dite des « Barbouzeries ». Explication.

Le PSG dans le viseur de la justice. Au cours du mois de janvier, Médiapart publiait une longue enquête lâchant de grosses révélations sur plusieurs polémiques du club de la capitale. En 2017, Paris avait réalisé le plus gros transfert de l’histoire en déboursant 222M€ afin de déclencher la clause libératoire de Neymar, alors sous contrat avec le FC Barcelone. Ainsi, Médiapart révélait que non seulement le PSG avait bénéficié d’aides de la part du gouvernement afin de ne pas payer d’impôts sur ce deal, mais également que des hautes sphères du ministère de l’Action et des Comptes publics alors dirigé par l’actuel ministre de la défense Gérald Darmanin, étaient impliquées.

« Je fais confiance au juge qui va prendre la meilleure décision »

Cette affaire dite des « Barbouzeries » a d’ailleurs été commentée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC . « Je ne veux pas parler des affaires car je n’ai pas le temps pour ça. L’avocat s’occupe de ça. Je fais confiance au juge qui va prendre la meilleure décision contre celui qui fait les choses mal » , avait récemment déclaré le dirigeant parisien, confiant en la justice française.

La justice a pris une décision