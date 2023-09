PSG : Une grosse recrue du mercato raconte l’ambiance du vestiaire

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG dégage une grosse force collective. D'ailleurs, le club de la capitale a battu le Borussia Dortmund ce mardi soir grâce à l'unité de son groupe. Interrogé après la victoire du PSG, Manuel Ugarte a affirmé que l'ensemble des joueurs avaient une bonne relation, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Ces dernier mois, le PSG a profité de l'intersaison et du mercato estival pour se renouveler totalement. En effet, le club de la capitale a remercié Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique, avant de frapper un grand coup sur le marché.

Ugarte se lâche sur l'ambiance du vestiaire

En effet, le PSG a fait le ménage dans son effectif, se débarrassant d'un très grand nombre de joueurs, dont Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi. En parallèle, le club de la capitale s'est renforcé massivement en recrutant douze joueurs au total. Un travail qui porte ses fruits, puisque le PSG de Luis Enrique réalise de belles choses depuis le début de la saison, et le groupe parisien semble être très uni.

«Notre entente est très importante»